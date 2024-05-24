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Суд в Москве арестовал четырёх фигурантов по делу о хищениях у юрлица в «Россети»

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Суд в Москве отправил под арест четырёх фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию «Россети».

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идёт о гендиректоре ООО «КМ ГРУПП» Лаптевом Алексее, гендиректоре ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Николаеве Викторе, первом заместителе гендиректора ООО «РСК» Рзаевой Дилшад, а также Перебалине Виталии.

В апреле ФСБ разоблачила преступную группу сотрудников компании «Россети Северный Кавказ».

Позже ФСБ опубликовала видео задержания группы обвиняемых в хищении энергетиков.

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