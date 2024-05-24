Суд в Москве арестовал четырёх фигурантов по делу о хищениях у юрлица в «Россети»
Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.
Речь идёт о гендиректоре ООО «КМ ГРУПП» Лаптевом Алексее, гендиректоре ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Николаеве Викторе, первом заместителе гендиректора ООО «РСК» Рзаевой Дилшад, а также Перебалине Виталии.
В апреле ФСБ разоблачила преступную группу сотрудников компании «Россети Северный Кавказ».
Позже ФСБ опубликовала видео задержания группы обвиняемых в хищении энергетиков.