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Любимова: Министерству культуры предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе

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Министерству культуры России предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе: помимо ремонта зданий и создания новых экспозиций по новейшей истории страны, там необходимы реставрация предметов из музейных коллекций и запуск детских центров.
Любимова: Министерству культуры предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. На сегодняшний день их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — отметила Любимова.

Президент России Владимир Путин в апреле сообщил, что в Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время откроются новые молодёжные центры.

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