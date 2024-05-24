Любимова: Министерству культуры предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе

Министерству культуры России предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе: помимо ремонта зданий и создания новых экспозиций по новейшей истории страны, там необходимы реставрация предметов из музейных коллекций и запуск детских центров.

Об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. На сегодняшний день их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — отметила Любимова.

Президент России Владимир Путин в апреле сообщил, что в Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время откроются новые молодёжные центры.