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Волынец прокомментировала идею платить 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет

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Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала идею платить единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей женщинам, родившим до 25 лет.
Волынец прокомментировала идею платить 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» она назвала инициативу «прекрасной» и подчеркнула, что дополнительные возможности ещё никому не помешали.

«Когда у тебя есть в запасе ещё какой-то люфт, какая-то сумма, то гораздо веселее думать о том, как воспитывать, как жить, какой смысл жизни. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А если ещё и не один у тебя появляется ребёнок, то я бы, например, за каждого, которого женщина рожает до 25, платила 200 тыс., это отличное подспорье ко всем остальным программам государства», — сказала Волынец.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за рождение в возрасте до 25 лет каждого ребёнка.

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