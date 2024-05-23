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В АТОР назвали популярные у россиян направления на майских праздниках

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-5 направлений, которые в этом году стали лидерами по туристическому бронированию среди россиян на майские праздники.
В АТОР назвали популярные у россиян направления на майских праздниках
  • Gettyimages.ru

В пятёрку самых популярных направлений по майским бронированиям вошли Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан, рассказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

Далее, по её словам, следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия и речные круизы.

Что касается спроса на летний отдых, то он в этом году минимум на 15% превышает прошлогодние показатели, но всё равно пока ниже допандемийных, добавила она.

По мнению Ломидзе, в летнем сезоне список популярных направлений вряд ли претерпит значительные изменения.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.

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