В Москве рассказали о ходе строительных работ на станции метро «ЗИЛ»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии столичного метро специалисты проводят отделочные работы в блоке технических помещений — они возводят кирпичные перегородки и штукатурят их.

Об этом информирует 360.ru.

«На будущей станции «ЗИЛ» ведётся одновременно весь спектр работ — от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки», — уточнил вице-мэр.

По его словам, одновременное проведение работ связано со сложностью станционного комплекса и наличием большого количества подобъектов: тупиков, вестибюлей и эвакуационных выходов, а также соединительной ветки и пересадки на будущую Бирюлёвскую линию.

Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.