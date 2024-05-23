В Москве рассказали о ходе строительных работ на станции метро «ЗИЛ»
Об этом информирует 360.ru.
«На будущей станции «ЗИЛ» ведётся одновременно весь спектр работ — от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки», — уточнил вице-мэр.
По его словам, одновременное проведение работ связано со сложностью станционного комплекса и наличием большого количества подобъектов: тупиков, вестибюлей и эвакуационных выходов, а также соединительной ветки и пересадки на будущую Бирюлёвскую линию.
Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.