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Мобильную версию «Добродела» дополнили новой опцией

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В обновлённой версии мобильного приложения подмосковного портала «Добродел» появилась новая опция — модуль «Народный инспектор».
Мобильную версию «Добродела» дополнили новой опцией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, мобильное приложение «Добродел» — это «единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья».

В раздел «Народный инспектор» жители региона могут направлять сообщения на различные темы, к примеру, о размещении транспорта на газонах или о незакрытых люках.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что на инвестиционном портале Москвы запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

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