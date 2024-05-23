Мобильную версию «Добродела» дополнили новой опцией

В обновлённой версии мобильного приложения подмосковного портала «Добродел» появилась новая опция — модуль «Народный инспектор».

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, мобильное приложение «Добродел» — это «единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья».

В раздел «Народный инспектор» жители региона могут направлять сообщения на различные темы, к примеру, о размещении транспорта на газонах или о незакрытых люках.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что на инвестиционном портале Москвы запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ).