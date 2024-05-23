В Ростовской области создана особая зона на границе с ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Указ об этом подписал глава региона Василий Голубев.
«На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность», — пояснил губернатор.
В стометровой зоне также запрещено находиться без предварительного (за 12 часов) уведомления Пограничного управления ФСБ.
Голубев добавил, что эта мера позволит создать условия для защиты от «проникновения террористов, экстремистов и их пособников».