Аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани, сообщили в Росавиации. Такой режим введён там с 12:00 мск для обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы», — сказал представитель Росавиации Артём Кореняко.

Аэропорт Казани сейчас также временно не принимает и не отправляет рейсы.