Аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани
Аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани, сообщили в Росавиации. Такой режим введён там с 12:00 мск для обеспечения безопасности полётов.
- РИА Новости
«Временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы», — сказал представитель Росавиации Артём Кореняко.
Аэропорт Казани сейчас также временно не принимает и не отправляет рейсы.
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