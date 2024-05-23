Магадан признали беговой столицей России
Участники Магаданского полумарафона суммарно преодолели 3811 км. Это лучший результат по стране.
Второе место занял Нижний Новгород, третье — Липецк.
«Магадан шёл к званию беговой столицы уже четыре года. Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и наконец-то вот она — победа. Несмотря на суровые погодные условия», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.
Город получит переходящий кубок, на котором выгравированы победители прошлых лет, начиная с 2017 года. Награду передадут на Петербургском международном экономическом форуме.
В 2024 году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, а также в 15 странах (под названием One Run), в том числе в Китае, Бразилии, Белоруссии, ОАЭ, Камеруне, Киргизии и Узбекистане.
Всего полумарафон объединил более 180 тыс. участников.