Магадан признали беговой столицей России

Магадан стал беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ», который состоялся 19 мая.

Участники Магаданского полумарафона суммарно преодолели 3811 км. Это лучший результат по стране.

Второе место занял Нижний Новгород, третье — Липецк.

«Магадан шёл к званию беговой столицы уже четыре года. Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и наконец-то вот она — победа. Несмотря на суровые погодные условия», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Город получит переходящий кубок, на котором выгравированы победители прошлых лет, начиная с 2017 года. Награду передадут на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2024 году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, а также в 15 странах (под названием One Run), в том числе в Китае, Бразилии, Белоруссии, ОАЭ, Камеруне, Киргизии и Узбекистане.

Всего полумарафон объединил более 180 тыс. участников.