В ТиНАО Москвы завершили строительство культурного центра
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Трёхэтажный культурный центр общей площадью более 3 тыс. кв. м располагается в Краснопахорском районе Москвы. В нём оборудованы зрительный зал, студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества, классы вокала, театральная гостиная, библиотека и др.
«Он станет местом притяжения для ряда населённых пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — отметил вице-мэр.
По его словам, благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест.
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