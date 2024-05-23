RT в Telegram
Подпишись

В ТиНАО Москвы завершили строительство культурного центра

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в селе Клёново Троицкого округа столицы завершено строительство культурного центра, возведённого по Адресной инвестиционной программе (АИП).
В ТиНАО Москвы завершили строительство культурного центра
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Трёхэтажный культурный центр общей площадью более 3 тыс. кв. м располагается в Краснопахорском районе Москвы. В нём оборудованы зрительный зал, студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества, классы вокала, театральная гостиная, библиотека и др.

«Он станет местом притяжения для ряда населённых пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — отметил вице-мэр.

По его словам, благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить