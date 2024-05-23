В ТиНАО Москвы завершили строительство культурного центра

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в селе Клёново Троицкого округа столицы завершено строительство культурного центра, возведённого по Адресной инвестиционной программе (АИП).

Об этом пишет сайт kp.ru.

Трёхэтажный культурный центр общей площадью более 3 тыс. кв. м располагается в Краснопахорском районе Москвы. В нём оборудованы зрительный зал, студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества, классы вокала, театральная гостиная, библиотека и др.

«Он станет местом притяжения для ряда населённых пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — отметил вице-мэр.

По его словам, благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест.

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