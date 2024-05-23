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Треть россиян признали необходимость высшего образования для успешной карьеры

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Треть россиян (32%), принявших участие в новом опросе, признали важность высшего образования для построения карьеры, оценив это на пять баллов из пяти.
Треть россиян признали необходимость высшего образования для успешной карьеры
  • РИА Новости

А каждый пятый (20%) признал его необходимость на четыре балла из пяти, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и аналитиков направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory.

Ещё 27% посчитали высшее образование важным на три балла из пяти, 7% — на два балла, 14% — на один балл.

В числе главных плюсов высшего образования для построения карьеры 58% опрошенных назвали преимущество при трудоустройстве, 43% — профессиональные навыки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.

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