Треть россиян признали необходимость высшего образования для успешной карьеры
- РИА Новости
А каждый пятый (20%) признал его необходимость на четыре балла из пяти, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и аналитиков направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory.
Ещё 27% посчитали высшее образование важным на три балла из пяти, 7% — на два балла, 14% — на один балл.
В числе главных плюсов высшего образования для построения карьеры 58% опрошенных назвали преимущество при трудоустройстве, 43% — профессиональные навыки.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.