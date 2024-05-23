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Кадыров встретился с Путиным и доложил ему о социально-экономической ситуации

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической ситуации.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что в регионе планомерно идёт развитие всех ветвей экономики и реализуется более 500 инвестпроектов.

Кроме того, Кадыров пригласил президента России в Чечню, а также поблагодарил его за поддержку начинаний и личное участие президента в позитивных изменениях республики.

Ранее Путин провёл по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Также Путин провёл встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции.

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