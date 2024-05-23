Кадыров встретился с Путиным и доложил ему о социально-экономической ситуации
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что в регионе планомерно идёт развитие всех ветвей экономики и реализуется более 500 инвестпроектов.
Кроме того, Кадыров пригласил президента России в Чечню, а также поблагодарил его за поддержку начинаний и личное участие президента в позитивных изменениях республики.
Ранее Путин провёл по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
Также Путин провёл встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции.