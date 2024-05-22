Путин распорядился разрешить Америкэн Экспресс Банку добровольную ликвидацию
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Ранее компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International.