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Путин распорядился разрешить Америкэн Экспресс Банку добровольную ликвидацию

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Президент России Владимир Путин распорядился разрешить ООО «Америкэн Экспресс Банк» добровольную ликвидацию.
Путин распорядился разрешить Америкэн Экспресс Банку добровольную ликвидацию
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International. 

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