Путин распорядился разрешить Америкэн Экспресс Банку добровольную ликвидацию

Президент России Владимир Путин распорядился разрешить ООО «Америкэн Экспресс Банк» добровольную ликвидацию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International.