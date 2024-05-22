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Путин поручил утвердить программы развития для десяти отстающих регионов

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти российских регионов.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей на 2025—2030 годы», — говорится в перечне.

Также Путин поручил кабмину за счёт федеральной поддержки оказать помощь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям, пострадавшим от паводков.

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