Стартовал мультиформатный проект «Россия — миру». Ретроспектива развития российской и советской науки представлена в онлайн- и офлайн-экспозициях.

Проект знакомит россиян с великими учёными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития. На сайте проекта представлены наиболее значимые достижения российской науки от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей.

Среди них математики, химики, физики, в том числе астрономы и атомщики, а также авиаконструкторы и создатели космических аппаратов, врачи и биологи, инженеры-изобретатели, историки.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», — считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и Факты» Руслан Новиков.

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и Факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.