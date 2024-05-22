RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Яшина заявил, что осуждённого поместили в штрафной изолятор на 15 суток

Короткая ссылка
Бывшего столичного мундепа Илью Яшина*, осуждённого за фейки о ВС России, на 15 суток поместили в штрафной изолятор, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
Адвокат Яшина заявил, что осуждённого поместили в штрафной изолятор на 15 суток
  • Gettyimages.ru

Адвокат отметил, что это было сделано после того, как Яшин нарушил режим, встав на три минуты позже команды «подъём».

«Это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», — сообщил Бирюков.

19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить