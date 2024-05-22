Адвокат Яшина заявил, что осуждённого поместили в штрафной изолятор на 15 суток

Бывшего столичного мундепа Илью Яшина*, осуждённого за фейки о ВС России, на 15 суток поместили в штрафной изолятор, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.

Адвокат отметил, что это было сделано после того, как Яшин нарушил режим, встав на три минуты позже команды «подъём».

«Это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», — сообщил Бирюков.

19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.