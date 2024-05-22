В Новогирееве завершили капитальный ремонт дома 1984 года постройки

В московском районе Новогиреево завершили обновление дома 1984 года постройки в рамках столичной программы капитального ремонта.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта Москвы.

Специалисты в ходе работ отремонтировали фасад, подъезды, привели в порядок керамические напольные покрытия, стены, ограждения, плиты и отливы.

Также обновили цоколь, оборудовали новую отмостку.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Восточного административного округа (ВАО) Москвы заменят около 219 лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2024 году.