В Новогирееве завершили капитальный ремонт дома 1984 года постройки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта Москвы.
Специалисты в ходе работ отремонтировали фасад, подъезды, привели в порядок керамические напольные покрытия, стены, ограждения, плиты и отливы.
Также обновили цоколь, оборудовали новую отмостку.
Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Восточного административного округа (ВАО) Москвы заменят около 219 лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2024 году.