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В Новогирееве завершили капитальный ремонт дома 1984 года постройки

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В московском районе Новогиреево завершили обновление дома 1984 года постройки в рамках столичной программы капитального ремонта.
В Новогирееве завершили капитальный ремонт дома 1984 года постройки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта Москвы.

Специалисты в ходе работ отремонтировали фасад, подъезды, привели в порядок керамические напольные покрытия, стены, ограждения, плиты и отливы.

Также обновили цоколь, оборудовали новую отмостку.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Восточного административного округа (ВАО) Москвы заменят около 219 лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2024 году.

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