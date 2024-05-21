Жителя Когалыма вызывали в полицию из-за фото с отсылкой к «Тайной вечере»
- РИА Новости
Вадим рассказал в сети о конкурсе в одном из московских ресторанов и показал кадр с мероприятия. На снимке участники повторяют библейскую сцену с картины Леонардо да Винчи.
Пользователи раскритиковали снимок, назвав его богохульным, и потребовали удалить. А активисты попросили правоохранителей проверить, не является ли поступок Вадима оскорблением чувств верующих.
Вадим сообщил RT, что 20 мая уже дал объяснения в полиции, и подчеркнул, что не хотел никого оскорблять.
«Если будет заключение, что он [снимок] оскорбил чувства верующих, я удалю его и запишу на видео извинения. Но если нет, буду требовать публичных видеоизвинений от тех, кто на меня нападает. Мне уже поступают угрозы», — отметил он.
Ранее поджигавшие Библию в Ставропольском крае подростки извинились за свой поступок. Их подозревают по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве.