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Жителя Когалыма вызывали в полицию из-за фото с отсылкой к «Тайной вечере»

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Житель Когалыма, города в Ханты-Мансийском автономном округе, опубликовал фото с отсылкой к картине «Тайная вечеря», и теперь полиция проверяет, не нарушил ли он закон об оскорблении чувств верующих.
Жителя Когалыма вызывали в полицию из-за фото с отсылкой к «Тайной вечере»
  • РИА Новости

Вадим рассказал в сети о конкурсе в одном из московских ресторанов и показал кадр с мероприятия. На снимке участники повторяют библейскую сцену с картины Леонардо да Винчи.

Пользователи раскритиковали снимок, назвав его богохульным, и потребовали удалить. А активисты попросили правоохранителей проверить, не является ли поступок Вадима оскорблением чувств верующих.

Вадим сообщил RT, что 20 мая уже дал объяснения в полиции, и подчеркнул, что не хотел никого оскорблять.

«Если будет заключение, что он [снимок] оскорбил чувства верующих, я удалю его и запишу на видео извинения. Но если нет, буду требовать публичных видеоизвинений от тех, кто на меня нападает. Мне уже поступают угрозы», — отметил он.

Ранее поджигавшие Библию в Ставропольском крае подростки извинились за свой поступок. Их подозревают по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве.

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