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Туристско-информационный центр откроют в Ижевске

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На Центральной площади Ижевска (Удмуртия) 23 мая состоится церемония открытия мобильного туристско-информационного центра, где можно узнать о туристических продуктах, достопримечательностях региона и предстоящих событиях.
Туристско-информационный центр откроют в Ижевске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

В программе открытия пешеходные экскурсии, фотозона и мастер-классы. Также гости смогут составить свой плейлист для путешествий. Экскурсии будут стартовать каждый час с 12:00 до 17:00.

Вечером состоится выступление артистов театра «Точка» и пройдёт розыгрыш призов. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

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