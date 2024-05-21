Туристско-информационный центр откроют в Ижевске

На Центральной площади Ижевска (Удмуртия) 23 мая состоится церемония открытия мобильного туристско-информационного центра, где можно узнать о туристических продуктах, достопримечательностях региона и предстоящих событиях.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

В программе открытия пешеходные экскурсии, фотозона и мастер-классы. Также гости смогут составить свой плейлист для путешествий. Экскурсии будут стартовать каждый час с 12:00 до 17:00.

Вечером состоится выступление артистов театра «Точка» и пройдёт розыгрыш призов. Завершится мероприятие праздничным концертом.

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