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На Ставрополье двоих мужчин подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

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На Ставрополье двоих мужчин подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей, заведено уголовное дело.
На Ставрополье двоих мужчин подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«Установлено, что мужчины убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на проведение реконструкции автодороги в Курском округе, что смогут осуществить поставку необходимого количества щебня. Однако, получив деньги, граждане не исполнили свои обязательства по закупке строительного материала. Таким образом, путём обмана злоумышленникам удалось похитить 50 млн рублей», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Подозреваемые задержаны, заведено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с услугой флюорографии за счёт средств ОМС.

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