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Два военно-оркестровых коллектива Минобороны сыграют в парках Москвы

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Восьмой сезон программы «Военные оркестры в парках Москвы» откроют сразу два военно-оркестровых коллектива Минобороны России. 25 мая военный оркестр Военного университета имени князя Александра Невского исполнит музыкальные шлягеры в парке Горького, а 26 мая даст отдельный концерт военный оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил в парке «Ходынское поле».
Два военно-оркестровых коллектива Минобороны сыграют в парках Москвы
  • © Пресс-служба Фестиваля "Спасская башня"

В ходе субботнего концерта на одной из главных культурных площадок столицы в Парке Горького недалеко от Балюстрады оркестр исполнит самые популярные и знаковые песни о Родине, Москве и Великой Победе. Не обойдётся и без известных вальсов и другой парковой музыки, под которую так приятно закружиться в танце.

В парке «Ходынское поле» Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО ВКС России исполнит произведения отечественных композиторов, начиная от военного марша, вальса, народной музыки и заканчивая эстрадными хитами.

В 2024 году музыканты оркестра в зоне СВО выступали с концертами перед военнослужащими противовоздушной и противоракетной обороны, своим профессионализмом и мастерством поддерживая морально-психологическое состояние и боевой дух бойцов.

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