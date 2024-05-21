Два военно-оркестровых коллектива Минобороны сыграют в парках Москвы
- © Пресс-служба Фестиваля "Спасская башня"
В ходе субботнего концерта на одной из главных культурных площадок столицы в Парке Горького недалеко от Балюстрады оркестр исполнит самые популярные и знаковые песни о Родине, Москве и Великой Победе. Не обойдётся и без известных вальсов и другой парковой музыки, под которую так приятно закружиться в танце.
В парке «Ходынское поле» Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО ВКС России исполнит произведения отечественных композиторов, начиная от военного марша, вальса, народной музыки и заканчивая эстрадными хитами.
В 2024 году музыканты оркестра в зоне СВО выступали с концертами перед военнослужащими противовоздушной и противоракетной обороны, своим профессионализмом и мастерством поддерживая морально-психологическое состояние и боевой дух бойцов.