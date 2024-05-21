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В Москве благоустроят сквер в Отрадном

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В Москве в районе Отрадное начались работы по обновлению сквера.
В Москве благоустроят сквер в Отрадном

Специалисты приведут в порядок территорию Северного бульвара рядом со станцией метро «Отрадное», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.

После благоустройства сквер преобразится в современное рекреационное пространство. В его западной части оборудуют разноуровневую платформу из террасных досок, скульптуру «Семья оленей» отреставрируют, а также устроят зону отдыха и детские площадки с качелями и каруселями.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.

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