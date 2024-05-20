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Депутат Гутенёв объяснил необходимость ежегодной индексации утильсбора для колёсной техники

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Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести ежегодную индексацию утилизационного сбора для всей колёсной техники до 2030 года.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Наше предложение базируется на заключениях экспертного совета, созданного при Госдуме по конкурентоспособности автомобильной промышленности, который возглавляет гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов. На заседании совета мы детально обсудили сложившуюся ситуацию с руководителями крупнейших производств: Росспецмаш, Ростсельмаш, концерн «Тракторные заводы», КамАЗ и АвтоВАЗ», — заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

По его словам, авторы инициативы рассчитывают, что поддержка правительства по ряду сегментов будет незамедлительной.

«Мы готовы обсуждать с сообществом размеры и динамику увеличения утилизационного сбора, но это необходимо делать», — добавил он.

В декабре 2023 года в Минпромторге России уточнили условия, по которым импортный автомобиль можно охарактеризовать как ввезённый для личного пользования и подпадающий под условия льготного утильсбора.

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