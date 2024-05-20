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Автоэксперт Шпикалов: покупка контрактного двигателя сопряжена с рисками

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Директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов предупредил автовладельцев о проблемах, с которыми они могут столкнуться в случае установки контрактного мотора.
Автоэксперт Шпикалов: покупка контрактного двигателя сопряжена с рисками
  • Gettyimages.ru

Недобросовестные поставщики услуг по замене двигателей могут скрывать сведения о пробеге или состоянии двигателя, в результате такой мотор может серьёзно навредить состоянию машины, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, двигатели на замену нередко продаются без гарантии, то есть никто не возместит покупателю ущерб в случае его поломки, отметил Шпикалов.

«Если вы планируете установку контрактного двигателя, то крайне важно учитывать риски, приобретать только у надёжных поставщиков и устанавливать в квалифицированных сервисах», — резюмировал эксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

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