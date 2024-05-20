Автоэксперт Шпикалов: покупка контрактного двигателя сопряжена с рисками

Директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов предупредил автовладельцев о проблемах, с которыми они могут столкнуться в случае установки контрактного мотора.

Недобросовестные поставщики услуг по замене двигателей могут скрывать сведения о пробеге или состоянии двигателя, в результате такой мотор может серьёзно навредить состоянию машины, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, двигатели на замену нередко продаются без гарантии, то есть никто не возместит покупателю ущерб в случае его поломки, отметил Шпикалов.

«Если вы планируете установку контрактного двигателя, то крайне важно учитывать риски, приобретать только у надёжных поставщиков и устанавливать в квалифицированных сервисах», — резюмировал эксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.