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В Басманном районе Москвы в здании XIX века откроют гостиницу после реставрации

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Басманном районе проведут реконструкцию здания 1875 года. В нём инвестор сможет открыть гостиницу по программе «1 рубль за кв. м в год».
В Басманном районе Москвы в здании XIX века откроют гостиницу после реставрации

Ранее в здании располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, пишет сайт kp.ru.

«По результатам аукциона с компанией «Возрождение» заключили договор аренды здания площадью 867,4 кв. м», — отметил Ефимов.

По его словам, после реставрации объекта, которая не должна продлиться более пяти лет, и выполнения ряда условий инвестор сможет перейти на льготную ставку.

Вице-мэр, в частности, отметил, что это уже пятый подобный договор, оформленный московскими властями для размещения гостиниц.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га реорганизуют по решению властей в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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