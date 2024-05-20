В Басманном районе Москвы в здании XIX века откроют гостиницу после реставрации
Ранее в здании располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, пишет сайт kp.ru.
«По результатам аукциона с компанией «Возрождение» заключили договор аренды здания площадью 867,4 кв. м», — отметил Ефимов.
По его словам, после реставрации объекта, которая не должна продлиться более пяти лет, и выполнения ряда условий инвестор сможет перейти на льготную ставку.
Вице-мэр, в частности, отметил, что это уже пятый подобный договор, оформленный московскими властями для размещения гостиниц.
Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га реорганизуют по решению властей в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).