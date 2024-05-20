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В Москве обновили 52 дома с аттиками

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По программе реновации в Москве обновили 52 дома с аттиками.
В Москве обновили 52 дома с аттиками

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Мастера восстанавливают разнообразные жилые здания, содержащие различные архитектурные элементы. Аттик — одна из таких примечательных конструктивных и декоративных деталей. Это надстройка, стенка (иногда с окном), возведенная над венчающим карнизом здания», — говорится в материале.

Обновлены фасады зданий: на Мантулинской улице 12, на улице Костякова 8/6 и на Люсиновской улице 53.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Восточного административного округа Москвы заменят около 219 лифтов в рамках программы капитального ремонта в 2024 году.

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