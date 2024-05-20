Подмосковье передало материальную помощь Новоазовскому военкомату ДНР

Московская область передала Новоазовскому муниципальному комиссариату ДНР компьютеры, принтеры и другую вспомогательную технику.

Об этом сообщает 360.ru.

Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов отметил, что регион взаимодействует с комиссариатом и будет развивать эти связи в дальнейшем.

«Мы с вами контактировали, взаимодействовали, делили материальные средства, в основном это компьютеры, автоматизированные рабочие места, принтеры и другая вспомогательная техника, которой вам не хватало, ваша заявка удовлетворена. Андрей Юрьевич Воробьёв в полном объёме её реализовал», — подчеркнул он.

В комиссариате поблагодарили подмосковных коллег, подчеркнув, что получили именно то, что было необходимо для работы.

Ранее сообщалось, что строители из Московской области завершат восстановление ещё одного жилого дома в Мариуполе.