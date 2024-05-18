Храм Живоначальной Троицы пригласил верующих прикоснуться к мироточивой иконе «Семистрельная»

В храм Живоначальной Троицы в Никитниках, памятник архитектуры XVII века в самом центре Москвы на Старой площади, по случаю празднования дня преподобного Арсения Великого 21 мая доставят уникальную мироточивую икону «Семистрельная» («Умягчение злых сердец»).

Как сообщили в храме, мироточение иконы было открыто более 20 лет назад. Впервые это случилось, когда затонула подводная лодка «Курск»: в те дни похожая на кровь субстанция выделилась на руках Матери Божией.

По благословению старца Илия из Оптиной пустыни иконе «Семистрельная» была воздвигнута часовня в селе Бачурино Московской области. Икону редко можно застать на месте — она постоянно путешествует по всему миру, где не менее известна, чем на Родине.

Так, недавно икона побывала в Сербии, и верующие десятками тысяч стекались со всей страны и из соседних государств, чтобы поклониться чудотворному образу.

«В наше время всем нам, в том числе и тем, кто живёт на Украине, надо обращаться к иконе «Умягчение злых сердец», дабы помолиться Божьей Матери, чтобы она отрезвила души и сердца воюющих», — отметил настоятель храма Живоначальной Троицы в Никитниках протоиерей Арсений Тотев.

Мироточивая икона будет в храме Живоначальной Троицы в Никитниках только 21 мая с 09:00 до 14:00. Верующие приглашаются на богослужение, которое утром начнётся с того, что икону принесут в храм. На 09:30 намечена литургия, а около 11:00 — крестный ход с иконой.

Храм находится на охраняемой территории Управления делами президента, вход осуществляется со стороны ул. Варварка, напротив выхода из станции метро «Китай-город» (выход №14). Для посещения храма при себе необходимо иметь паспорт.

Храм Живоначальной Троицы в Никитниках был построен в 1631—1634 годах. Церковь в центре столицы считается эталоном русского узорочья XVII века, а многие иконы принадлежат кисти знаменитого иконописца Симона Ушакова.