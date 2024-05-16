Специалист Бедеров прокомментировал идею продавать сим-карты по биометрии

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров прокомментировал идею продавать сим-карты по биометрии.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что проблема возникла из-за самих операторов связи.

«Для обхода существующих ограничений они начали использовать различных ресейлеров», — сказал он.

Предлагаемое ужесточение правил реализации сим-карт может стать дополнением к уже существующему закону и убрать «лазейки», которыми пользовались участники «серого» рынка.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ведут переговоры по вопросу ужесточения порядка реализации сим-карт россиянам.