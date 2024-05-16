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В Домбае завели дело по факту гибели пятилетнего ребёнка

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В СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту гибели в Домбае пятилетнего ребёнка от упавшего дерева.
В Домбае завели дело по факту гибели пятилетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошёл 29 апреля 2024 года.

По имеющейся информации, на пятилетнего ребёнка, путешествующего вместе с семьёй, упало сухое дерево во время съёмок достопримечательностей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница упала в вентиляционную шахту недостроенного здания и скончалась на месте происшествия.

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