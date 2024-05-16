В Домбае завели дело по факту гибели пятилетнего ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошёл 29 апреля 2024 года.
По имеющейся информации, на пятилетнего ребёнка, путешествующего вместе с семьёй, упало сухое дерево во время съёмок достопримечательностей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве школьница упала в вентиляционную шахту недостроенного здания и скончалась на месте происшествия.