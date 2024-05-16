В Подмосковье отреставрируют усадьбу Эйлера

В подмосковном Волоколамске в этом году проведут реставрацию усадьбы Эйлера.

Об этом сообщает 360.ru.

Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера признана памятником архитектуры и охраняется государством.

«Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построили на месте построенной ранее деревянной. Её освятили в 1767 году, а 1802 году церковь украсила цилиндрическая двухъярусная колокольня. После реконструкции в 1882 году боковые приделы храма объединили, под южную часть пристройки поместили фамильный склеп владельцев имения Эйлеров», — говорится в материале.

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию, специалисты отреставрируют фасад и старинные фрески в церкви.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали 140 км дорог с начала года.