В Подмосковье отреставрируют усадьбу Эйлера
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Об этом сообщает 360.ru.
Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера признана памятником архитектуры и охраняется государством.
«Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построили на месте построенной ранее деревянной. Её освятили в 1767 году, а 1802 году церковь украсила цилиндрическая двухъярусная колокольня. После реконструкции в 1882 году боковые приделы храма объединили, под южную часть пристройки поместили фамильный склеп владельцев имения Эйлеров», — говорится в материале.
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию, специалисты отреставрируют фасад и старинные фрески в церкви.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали 140 км дорог с начала года.