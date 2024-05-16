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В Подмосковье отреставрируют усадьбу Эйлера

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В подмосковном Волоколамске в этом году проведут реставрацию усадьбы Эйлера.
В Подмосковье отреставрируют усадьбу Эйлера
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера признана памятником архитектуры и охраняется государством. 

«Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построили на месте построенной ранее деревянной. Её освятили в 1767 году, а 1802 году церковь украсила цилиндрическая двухъярусная колокольня. После реконструкции в 1882 году боковые приделы храма объединили, под южную часть пристройки поместили фамильный склеп владельцев имения Эйлеров», — говорится в материале. 

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию, специалисты отреставрируют фасад и старинные фрески в церкви.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали 140 км дорог с начала года.

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