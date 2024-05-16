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Специалист Буров: перед выездом на дачу на автомобиле следует пройти техосмотр

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Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров посоветовал перед поездкой на дачу пройти плановое техобслуживание автомобиля для избежания неожиданных поломок в пути.
Специалист Буров: перед выездом на дачу на автомобиле следует пройти техосмотр
  • Gettyimages.ru

Как рассказал эксперт в беседе с газетой «Известия», внимание следует уделить подвеске и системе рулевого управления, проверить уровень масла в двигателе и состояния приборов освещения, отладить тормозную систему, оценить состояние карданного вала и (или) приводов на колёса.

Он также посоветовал проверить уровень антифриза в радиаторе во избежание перегрева двигателя и состояние шин, так как проколы колёс — одна из наиболее частых причин выхода из строя автомобиля в дачных условиях.

«Перед поездкой на дачу рекомендуем слегка спустить давление в шинах — на 0,1—0,3 атм. Это сделает колесо немного мягче, а значит, минимизирует риск повреждения колеса при проезде через участки с острыми камнями», — добавил Буров.

Ранее автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.

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