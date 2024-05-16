Зарядными станциями «Энергия Москвы» воспользовались более 90 тысяч раз с начала года

Более 90 тыс. раз с начала года владельцы электрокаров в Москве воспользовались зарядными станциями «Энергия Москвы».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру, чтобы всё больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили. По поручению Сергея Собянина мы делаем столицу одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта. И рост популярности проекта «Энергия Москвы» приближает нас к этой цели», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в Москве установлено более 240 зарядных станций проекта, а количество уникальных пользователей выросло в 2,8 раза — до 17 тыс. человек.

Ранее сообщили, что на маршруты Москвы выйдет 800 обновлённых электробусов в 2024 году.