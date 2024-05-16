RT в Telegram
Подпишись

Зарядными станциями «Энергия Москвы» воспользовались более 90 тысяч раз с начала года

Короткая ссылка
Более 90 тыс. раз с начала года владельцы электрокаров в Москве воспользовались зарядными станциями «Энергия Москвы».
Зарядными станциями «Энергия Москвы» воспользовались более 90 тысяч раз с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру, чтобы всё больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили. По поручению Сергея Собянина мы делаем столицу одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта. И рост популярности проекта «Энергия Москвы» приближает нас к этой цели», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в Москве установлено более 240 зарядных станций проекта, а количество уникальных пользователей выросло в 2,8 раза — до 17 тыс. человек.

Ранее сообщили, что на маршруты Москвы выйдет 800 обновлённых электробусов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить