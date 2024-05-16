В Москве ярмарки выходного дня посетили более миллиона человек с начала года

В Москве более миллиона человек посетили ярмарки выходного дня с начала этого года. С 17 мая по просьбе горожан изменится их режим работы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, торговые площадки будут открыты с 09:00 до 21:00, сообщается на сайте mos.ru.

В настоящее время оборудовано 56 круглогодичных и сезонных площадок во всех округах.

«Жители столицы покупают здесь овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты. Всего в этом году продано 500 т различных товаров», — отметил Немерюк.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года.