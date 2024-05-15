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Ректор Баулин высказался о перспективах ИИ в высшем образовании

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Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в высшем образовании.
Ректор Баулин высказался о перспективах ИИ в высшем образовании
  • Gettyimages.ru

«На самом деле, искусственный интеллект — это инструментарий, которым надо научить пользоваться. Но он должен быть грамотно встроен в процесс подготовки. К примеру, Московский политех официально разрешил студентам писать курсовые и выпускные квалификационные работы с применением различных помощников на основе искусственного интеллекта. Это вопрос дискуссионный», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, он был противником онлайн-обучения, но, учитывая реалии времени, такая методика преподавания действительно повышает качество усвоения материала.

«Мы, к примеру, эффективно используем данный механизм при обучении иностранных студентов, давая им дополнительные онлайн-курсы для лучшего освоения русского языка», — отметил Баулин.

Он добавил, что хороший педагог всегда подстраивается под аудиторию.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор каталога нейросетей Fabula AI Родион Кадыров в беседе с НСН рассказал о профессиях, которые в будущем сможет заменить искусственный интеллект.

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