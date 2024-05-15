В Москве женщина надолго оставила сына, неспособного ухаживать за собой
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Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК России, инцидент произошёл 9 мая. По данным следствия, ребёнок страдает серьёзным заболеванием, вследствие чего не может самостоятельно ухаживать за собой и питаться.
«В результате мальчик доставлен в больницу с истощением, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — указывается в сообщении.
В конце апреля в Тверской области возбудили дело по факту убийства матерью ребёнка ножницами.