В Москве женщина надолго оставила сына, неспособного ухаживать за собой

Жительница Москвы надолго оставила без присмотра 12-летнего сына, который не может ухаживать за собой. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК России, инцидент произошёл 9 мая. По данным следствия, ребёнок страдает серьёзным заболеванием, вследствие чего не может самостоятельно ухаживать за собой и питаться.

«В результате мальчик доставлен в больницу с истощением, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — указывается в сообщении.

В конце апреля в Тверской области возбудили дело по факту убийства матерью ребёнка ножницами.