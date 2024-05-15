RT в Telegram
Подпишись

ЦИК назначил единый день голосования 2024 года на 8 сентября

Короткая ссылка
Выборы в единый день голосования — 2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
ЦИК назначил единый день голосования 2024 года на 8 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«8 сентября у нас единый день голосования», — сказала она.

Памфилова добавила, что по итогам сформированного нового состава правительства понятно, что четыре новых губернатора в него войдут.

Выборы состоятся ещё в пяти регионах, при этом изменения ещё могут быть, отметила она.

Все возможные изменения, которые отразятся на едином дне голосования 2024 года, будут определены примерно до 8 июля, уточнила председатель ЦИК.

Ранее сообщалось, что врио главы Курской области стал Алексей Смирнов, Дмитрий Демешин стал врио главы Хабаровского края, Алексей Беспрозванных — врио губернатора Калининградской области, Дмитрий Миляев — врио губернатора Тульской области, Илья Середюк — врио главы Кемеровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить