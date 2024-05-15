ЦИК назначил единый день голосования 2024 года на 8 сентября

Выборы в единый день голосования — 2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Об этом пишет РИА Новости.

«8 сентября у нас единый день голосования», — сказала она.

Памфилова добавила, что по итогам сформированного нового состава правительства понятно, что четыре новых губернатора в него войдут.

Выборы состоятся ещё в пяти регионах, при этом изменения ещё могут быть, отметила она.

Все возможные изменения, которые отразятся на едином дне голосования 2024 года, будут определены примерно до 8 июля, уточнила председатель ЦИК.

Ранее сообщалось, что врио главы Курской области стал Алексей Смирнов, Дмитрий Демешин стал врио главы Хабаровского края, Алексей Беспрозванных — врио губернатора Калининградской области, Дмитрий Миляев — врио губернатора Тульской области, Илья Середюк — врио главы Кемеровской области.