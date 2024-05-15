ЦИК назначил единый день голосования 2024 года на 8 сентября
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«8 сентября у нас единый день голосования», — сказала она.
Памфилова добавила, что по итогам сформированного нового состава правительства понятно, что четыре новых губернатора в него войдут.
Выборы состоятся ещё в пяти регионах, при этом изменения ещё могут быть, отметила она.
Все возможные изменения, которые отразятся на едином дне голосования 2024 года, будут определены примерно до 8 июля, уточнила председатель ЦИК.
Ранее сообщалось, что врио главы Курской области стал Алексей Смирнов, Дмитрий Демешин стал врио главы Хабаровского края, Алексей Беспрозванных — врио губернатора Калининградской области, Дмитрий Миляев — врио губернатора Тульской области, Илья Середюк — врио главы Кемеровской области.