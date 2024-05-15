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Мишустин призвал кабмин действовать в едином строю

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Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал новый кабинет министров действовать в едином строю.
Мишустин призвал кабмин действовать в едином строю
  • РИА Новости

Во время заседания правительства Мишустин призвал кабинет министров действовать в едином строю без пауз.

Он также поздравил членов правительства с назначением и отметил, что им предстоит оправдать доверие президента и граждан страны.  

Об этом сообщает РИА Новости

В среду, 15 мая, премьер-министр проводит первое заседание кабмина в новом составе.

Ранее Мишустин заявил, что основная задача правительства — выполнение нового указа по национальным целям развития России.

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