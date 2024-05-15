Мишустин призвал кабмин действовать в едином строю
- РИА Новости
Во время заседания правительства Мишустин призвал кабинет министров действовать в едином строю без пауз.
Он также поздравил членов правительства с назначением и отметил, что им предстоит оправдать доверие президента и граждан страны.
Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 15 мая, премьер-министр проводит первое заседание кабмина в новом составе.
Ранее Мишустин заявил, что основная задача правительства — выполнение нового указа по национальным целям развития России.