На набережных малых рек Москвы отремонтировали 83 дома
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
В частности, в 2023 году провели капремонт дома на улице Гжатской, недалеко от Сетуни. В здании обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и часть внутренних инженерных систем.
На берегу Самотёки привели в порядок дом на улице Белозерской. Ремонт проходил по индивидуальному проекту.
Капремонт выполнен и в доме на улице Матвеевской, недалеко от Навершки.
Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.