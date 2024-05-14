На набережных малых рек Москвы отремонтировали 83 дома

В рамках столичной программы капремонта специалисты обновили 83 дома, которые расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими реками.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в 2023 году провели капремонт дома на улице Гжатской, недалеко от Сетуни. В здании обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и часть внутренних инженерных систем.

На берегу Самотёки привели в порядок дом на улице Белозерской. Ремонт проходил по индивидуальному проекту.

Капремонт выполнен и в доме на улице Матвеевской, недалеко от Навершки.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.