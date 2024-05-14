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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
  • РИА Новости

Информацию об этом предоставил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следить за указанием сотрудников транспортной безопасности», — указывается в сообщении.

Движение автотранспорта по переправе приостанавливали и в понедельник, 13 мая. О причинах этого решения не сообщалось.

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