Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Информацию об этом предоставил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следить за указанием сотрудников транспортной безопасности», — указывается в сообщении.

Движение автотранспорта по переправе приостанавливали и в понедельник, 13 мая. О причинах этого решения не сообщалось.