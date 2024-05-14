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В Подмосковье на 11,5% уменьшилось число ДТП в I квартале этого года

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В Московской области по итогам I квартала 2024 года произошло 609 ДТП — на 11,5% меньше, чем в прошлом году. Регион занял шестую позицию в рейтинге субъектов федерации.
В Подмосковье на 11,5% уменьшилось число ДТП в I квартале этого года
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные ИА «ПромРейтинг».

Всего в I квартале по стране зафиксировано 23 426 ДТП, на 4% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Первые строчки занимают Москва (1434 дорожных происшествия, -10%), Краснодарский край (1136) и Санкт-Петербург (818).

Также по стране 1208 аварий произошло с участием нетрезвых водителей (на 21% меньше, чем в прошлом году) и 2318 наездов на пешеходов по вине их самих (-7,6%).

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.

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