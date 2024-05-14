Рэпер Vacio, который после «голой» вечеринки обещал пойти в армию, уехал в США

Рэпер Vacio, который после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой обещал пойти в армию, уехал в США.

Об этом RT сообщил представитель музыканта Леон.

По его словам, связь с Николаем Васильевым (настоящее имя артиста) он не поддерживает. Об отъезде рэпера узнал по факту.

«Он никому об этом не сообщал. И да, действительно, у него была повестка в военкомат на 13 мая — и Vacio не явился по ней», — заявил Леон.

Музыканта ранее признали полностью годным к военной службе. Ему предлагали служить в оркестре.