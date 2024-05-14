Госдума утвердила кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры

В Государственной думе прошло голосование по поводу кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры.

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За проголосовали 357 депутатов, 13 депутатов воздержались, 61 проголосовал против. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить Антона Силуанова на пост министра финансов.