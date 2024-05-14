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Представители Подмосковья прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета»

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В финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» прошли 11 представителей Московской области.
Представители Подмосковья прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».

«Финалистам предстоит показать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», кроме того, их ждёт выполнение задач на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro», — рассказали в организации.

Также финалистам предстоит проявить себя в создании робототехнического устройства, компьютерных игр, презентации собственных образовательных курсов и проектов.

Финал олимпиады состоится 24 — 27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» в Архангельске.

Ранее сообщалось, что ученица казанской гимназии-интерната №4 победила во Всероссийской олимпиаде по английскому языку.

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