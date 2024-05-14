Мэр Сочи уходит в отставку

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.

Это сообщается в официальном Telegram-канале администрации Краснодарского края.

Решение главы города поддержал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Вы много внимания уделили созданию современных пляжных территорий, благоустройству зелёных зон, вели серьёзную работу по решению проблем обманутых дольщиков, по разработке генерального плана города. Покинуть пост мэра Сочи — это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться», — отметил губернатор.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в отставку досрочно ушёл мэр Чебоксар Денис Спирин.