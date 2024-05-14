Спасатели ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске

В МЧС России заявили, что спасатели полностью ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в ходе тушения судно начало крениться на правый борт, что создало риск опрокидывания. В результате этого пожарные приняли решение переместиться на причал и продолжить тушение с суши и воды.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» превысила 900 кв. м.

Пострадавших нет.