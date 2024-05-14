Спасатели ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске
- © МЧС России
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в ходе тушения судно начало крениться на правый борт, что создало риск опрокидывания. В результате этого пожарные приняли решение переместиться на причал и продолжить тушение с суши и воды.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» превысила 900 кв. м.
Пострадавших нет.