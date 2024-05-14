«Известия»: контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят

Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к государственный тайне.

Как пишут «Известия», этот законопроект в вскоре будет внесён в Государственную думу депутатами фракции «Единая Россия».

Отмечается, что такие нормы повысят контроль за госслужащими и работниками предприятий, выезжающими за границу, обладая секретной информацией.

Кроме того, инициатива не вызывает возражений у Генеральной прокуратуры, которая дала на неё положительный отзыв.

В апреле в Ассоциации туроператоров России перечислили шесть стран, которые российские граждане могут посещать без загранпаспорта и оформления визы.