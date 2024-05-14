RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят

Короткая ссылка
Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к государственный тайне.

Как пишут «Известия», этот законопроект в вскоре будет внесён в Государственную думу депутатами фракции «Единая Россия».

Отмечается, что такие нормы повысят контроль за госслужащими и работниками предприятий, выезжающими за границу, обладая секретной информацией.

Кроме того, инициатива не вызывает возражений у Генеральной прокуратуры, которая дала на неё положительный отзыв.

В апреле в Ассоциации туроператоров России перечислили шесть стран, которые российские граждане могут посещать без загранпаспорта и оформления визы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить