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В ТОФ объяснили дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке военными учениям

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Причиной дыма в микрорайоне Змеинка во Владивостоке стали плановые учения по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Как сказано в материале, в местных Telegram-каналах сообщалось, что в Змеинке ощущается едкий запах.

Отмечается, что в местах дислокации сил ТОФ во Владивостоке и прилегающей акватории проводится межведомственное учение по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций.

10 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил об учениях флота со стрельбой в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.

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