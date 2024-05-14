В ТОФ объяснили дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке военными учениям

Причиной дыма в микрорайоне Змеинка во Владивостоке стали плановые учения по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Как сказано в материале, в местных Telegram-каналах сообщалось, что в Змеинке ощущается едкий запах.

Отмечается, что в местах дислокации сил ТОФ во Владивостоке и прилегающей акватории проводится межведомственное учение по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций.

10 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил об учениях флота со стрельбой в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.