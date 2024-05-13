Спасатели эвакуировали 397 человек из Олекминского района Якутии из-за паводка
Спасатели МЧС заблаговременно эвакуировали 397 человек с подтопленных территорий четырёх населённых пунктов Олекминского района Якутии.
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что спасатели эвакуировали 55 детей.
Режим чрезвычайной ситуации был введён на территории Олекминского района Якутии из-за ситуации с прохождением паводка на Лене.
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