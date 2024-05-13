Спасатели эвакуировали 397 человек из Олекминского района Якутии из-за паводка

Спасатели МЧС заблаговременно эвакуировали 397 человек с подтопленных территорий четырёх населённых пунктов Олекминского района Якутии.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 55 детей.

Режим чрезвычайной ситуации был введён на территории Олекминского района Якутии из-за ситуации с прохождением паводка на Лене.