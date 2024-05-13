RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве матери

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери.
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк СК России.

Останки женщины нашли в посёлке Шушары. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в убийстве мужчины на коневодческой базе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить