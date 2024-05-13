В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве матери
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк СК России.
Останки женщины нашли в посёлке Шушары. Возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в убийстве мужчины на коневодческой базе.